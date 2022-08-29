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Общество29 августа 2022 5:24

Минтруд рассмотрит предложение об увеличении пособия по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя

С инициативой выступила Ирина Волынец
Елена АКИМОВА
Минтруд рассмотрит предложение об увеличении пособия по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя

Минтруд рассмотрит предложение об увеличении пособия по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя. С инициативой вступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением пересмотреть систему выплат и до трехлетнего возраста малыша платить родителю, находящемуся в декретном отпуске, 100-процентную выплату от его дохода.

Резкое сокращение доходов во время декрета часто становится фактором, которые останавливает женщин на пути к материнству.

По закону сегодня при временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачивается 40% от среднего заработка. Но часто этой суммы не хватает. И многие жалуются, что с трудом сводят концы с концами.

Учитывая это, Волынец предложила пересмотреть ситуацию и увеличить выплаты по уходу за ребенком.

- Продлить размер выплат до достижения ребенком трех лет, - цитирует RT текст обращения.

Ранее Волынец призвала запретить пропаганду трансгендерности.

- Государство должно позаботиться, чтобы наши дети не воспринимали психическое отклонение — именно им является трансгендерность — как норму, - сказала она телеканалу "360".

Тем временем, президент подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Его получат женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. В качестве поощрения им выплатят 1 млн рублей, пишет газета "Известия".