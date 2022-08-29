Минтруд рассмотрит предложение об увеличении пособия по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя. С инициативой вступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением пересмотреть систему выплат и до трехлетнего возраста малыша платить родителю, находящемуся в декретном отпуске, 100-процентную выплату от его дохода.

Резкое сокращение доходов во время декрета часто становится фактором, которые останавливает женщин на пути к материнству.

По закону сегодня при временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачивается 40% от среднего заработка. Но часто этой суммы не хватает. И многие жалуются, что с трудом сводят концы с концами.

Учитывая это, Волынец предложила пересмотреть ситуацию и увеличить выплаты по уходу за ребенком.

- Продлить размер выплат до достижения ребенком трех лет, - цитирует RT текст обращения.

Ранее Волынец призвала запретить пропаганду трансгендерности.

- Государство должно позаботиться, чтобы наши дети не воспринимали психическое отклонение — именно им является трансгендерность — как норму, - сказала она телеканалу "360".

Тем временем, президент подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Его получат женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. В качестве поощрения им выплатят 1 млн рублей, пишет газета "Известия".