Боррель ожидает, что идея запрета шенгенских виз для россиян не получит одобрения в ЕС

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Маловероятно, что Евросоюз поддержит полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Соответствующее мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

"Не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку", - констатировал Боррель, добавив, что разрыв отношений с гражданами России ничем не поможет Европе.

По его оценке, следует ввести "более избирательный" подход к этому вопросу. Например, запретить выдавать визы российским олигархам, предложил дипломат.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией».

Позже предложение о запрете выдачи шенгенских внесли на обсуждение седьмого пакета санкций Европейского союза. На данный момент некоторые страны прекратили выдачу виз российским гражданам, а некоторые, как Финляндия, объявили об уменьшении приема заявок.