Эксперты допустили подорожание кофе в России на треть

Аналитики спрогнозировали подорожание кофе в России на треть из-за мирового неурожая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость кофе в России может вырасти по меньшей мере на 30% из-за проблем с урожаем продукта в Латинской Америке и в Азии. Такой прогноз дали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России - на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», - приводит РИА Новости слова ведущего эксперта рабочей группы Михаил Чарный.

Как уточнил специалист, основную проблему с урожаем кофе на сегодняшний день видят в Колумбии и Латинской Америке, что связано с серьезной засухой и заболеваниями деревьев в этих регионах. Чарный отметил, что на этом фоне центр выращивания кофе сместился во Вьетнам, где урожай невысок. По его словам, все это приводит к росту стоимости кофе на мировом рынке.

Руководитель сегмента «Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства» рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев отметил, что стоимость кофе складывается из нескольких составляющих, среди которых двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации, а также климатические тренды. Как он сообщил, из-за этого в первую очередь страдает арабика, особо чувствительная к температуре и влажности. Специалист подчеркнул, что именно на арабику и приходится более 60% объемов производства.