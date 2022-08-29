Ericsson закроет представительство в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson принял решение закрыть все представительства в России до конца текущего года, а также сократить всех своих сотрудников.

Как передает «Коммерсант», на прошлой неделе, 22 августа, головная компания Ericsson уведомила российское подразделение о его закрытии до конца этого года, а также сокращении всех сотрудников, в том числе осуществляющих поддержку оборудования на сетях операторов связи.

В самой компании подтвердили, что по мере выполнения обязательств перед своими заказчиками они намерены постепенно сворачивать свою деятельность, а сотрудники организации получат финансовую и социальную поддержку.

Издание также сообщает, что Ericsson работал с крупными операторами связи в России. Так, два года назад, в марте 2020 года, МТС инвестировала 10 млрд рублей для обновления сетей до 5G на оборудовании Ericsson, а в мае 2021 года Tele2 приобрел 50 тысяч базовых станций для развития сети в 27 российских регионах, но обе компании от комментариев отказались.

Участники рынка отметили, что Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юридическое лицо, а учредителем станет местный менеджмент, но некоторые собеседники издания заявили, что у операторов было достаточно времени для того, чтобы научиться работать без поддержки организации.