В Европарламенте ожидают новую волну мигрантов из-за продовольственного кризиса Фото: REUTERS

В Европарламенте предупреждают о волне наплыва мигрантов. Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в своем обращении к Еврокомиссии допустил, что скоро ситуация начнет ухудшаться и из-за продовольственного кризиса и осложнении на Украине, потоки мигрантов увеличатся.

Ранее о подобном развитии ситуации предупреждала глава агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) Айя Калная. Она еще в июле отметила, что стоит быть готовым к переменам, ведь люди будут искать лучшие места для жизни из-за нехватки питания, которое обостряется ситуацией на Украине.

Этот факт подтверждает статистика: с начала 2022 года число незаконных пересечений границ ЕС выросло на 82% в сравнении с предыдущим.

- На Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент, — цитирует RT доклад евродепутата.

Он уверен, что ЕС должен предотвратить ситуацию и «не допустить заполонения Европы мигрантами». Подоплек сразу несколько, в том числе «обезопасить идентичность европейских народов».

Гарро также отметил, что Евросоюз должен защищать свои границы.

Тем временем в мире проблемы не только с продовольствием, но и хлопком. Из-за непогоды: засухи в Бразилии и подтоплениях в Индии - цены на хлопок выросли на 30% и достигли рекордных показателей 2011 года, сообщает газета "Известия".

Российские аграрии могут недосчитаться в этом году 15% от возможного сбора зерна. Такие данные озвучили в Российском зерновом союзе.

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