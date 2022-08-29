Инвестор Бахтин ожидает ослабления курса рубля в сентябре 2022 года

Рубль, по прогнозу, ослабнет по отношению к доллару в сентябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс российской валюты по отношению к доллару в сентябре 2022 года может снизиться до 63-67 рублей. Соответствующий прогноз озвучил агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его оценке, на ослабление рубля способны повлиять такие факторы как повышение ставок ФРС США, восстановление импорта, снижение ключевой ставки Центробанка РФ и ожидаемое обновление бюджетного правила.

Напомним, экономист Лазарь Бадалов выразил мнение, что традиционное осеннее ослабление курса рубля в 2022 году маловероятно, так как множество факторов способствует высокому спросу именно на российскую валюту. По его словам, крепкому рублю способствует рублевые выплаты по внешним долгам и импорт, который зачастую обслуживается в национальной валюте.

Как ранее писал сайт KP.RU, финансовый аналитик Артем Звездин рассказал, что будет происходить с рублем осенью 2022 года. По мнению эксперта, для российской нацвалюты это время станет важным. Он объяснил это тем, что в этот период будет заложен долгосрочный курс и спрогнозировал, что к октябрю рубль ослабеет к доллару в диапазоне 65-70.