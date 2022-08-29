Турция в пять раз увеличит сборы за проход через проливы Босфор и Дарданеллы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция с 7 октября 2022 года собирается в пять раз увеличить цену за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 млн долларов. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в Министерстве транспорта республики.

Как передает издание, повышение сборов, в том числе за маяк, эвакуацию торговых судов, медицинское обслуживание, предусмотрено Конвенцией Монтрё от 1936 года, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Sabah сообщает, что благодаря ликвидации текущей системы взимания сборов, введенной введена в 1983 году, устранят «несправедливость», с которой Анкара сталкивалась на протяжении 39 лет. Издание отмечает, что сборы еще при подписании Конвенции Монтрё были определены во французском франке (жерминаль), составлявшем 0,80 долларов, поэтому со временем сборы практически свелись к минимуму из-за инфляции и роста цены на золото. На этом фоне стоимость сборов, которая оценивается во франке, была увеличена в пять раз, до 4 долларов.

Напомним, Турция столкнулась с серьезной инфляцией. По данным Института статистики Турции, инфляция в годовом выражении в июле 2022 года ускорилась до 79,6%.