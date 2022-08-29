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Политика29 августа 2022 6:12

Российско-индийская компания готова поставлять сверхзвуковые ракеты армии РФ

Содиректор предприятия Максичев считает, что продукция компании будет полезна российским войскам
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Brahmos готова поставлять сверхзвуковые ракеты для российской армии

Brahmos готова поставлять сверхзвуковые ракеты для российской армии

Фото: REUTERS

Российско-индийское предприятие Brahmos готово организовать поставки сверхзвуковых ракет для Вооруженных сил России. Об этом рассказал РИА Новости содиректор компании Александр Максичев.

"Мы готовы выполнить такой заказ, - уточнил Максичев. - В сегодняшних условиях ракеты Brahmos были бы очень полезны российской армии".

По его словам, разработанные предприятием крылатые сверхзвуковые ракеты также поставят на вооружение кораблей Военно-морских сил Индии, в том числе крейсеров, эсминцев и фрегатов.

Напомним, Brahmos - это совместный российско-индийский проект. Со стороны России в нем принимает участие НПО Машиностроения, а со стороны Индии - Организация оборонных исследований и разработок.

Компания разработала и успешно испытало мощную сверхзвуковую ракету. Ее масса составляет 2,55 тонны, длина - 8,3 метра, а диаметр корпуса - 0,67 метра.