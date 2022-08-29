Российско-индийская компания готова поставлять сверхзвуковые ракеты армии РФ

Brahmos готова поставлять сверхзвуковые ракеты для российской армии Фото: REUTERS

Российско-индийское предприятие Brahmos готово организовать поставки сверхзвуковых ракет для Вооруженных сил России. Об этом рассказал РИА Новости содиректор компании Александр Максичев.

"Мы готовы выполнить такой заказ, - уточнил Максичев. - В сегодняшних условиях ракеты Brahmos были бы очень полезны российской армии".

По его словам, разработанные предприятием крылатые сверхзвуковые ракеты также поставят на вооружение кораблей Военно-морских сил Индии, в том числе крейсеров, эсминцев и фрегатов.

Напомним, Brahmos - это совместный российско-индийский проект. Со стороны России в нем принимает участие НПО Машиностроения, а со стороны Индии - Организация оборонных исследований и разработок.

Компания разработала и успешно испытало мощную сверхзвуковую ракету. Ее масса составляет 2,55 тонны, длина - 8,3 метра, а диаметр корпуса - 0,67 метра.