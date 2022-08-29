Петр Бирюков сообщил, что в Москве заменили деформационные швы на 34 мостах и эстакадах, включая МКАД и вылетные магистрали

Специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения, – пояснилзаместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, выполнено более половины из запланированных работ».

Работы завершены на путепроводах: 25, 29 и 31 км Ленинградского шоссе; Ленинградский областной на участке Прибрежный проезд МКАД; Абрамцево-Гольяново МКАД на Красноярской улице; Зеленоград в микрорайонах16-20 и 16-17; Братцево-Путилково МКАД на улице Саломеи Нерис; Лыковский на улице Твардовского; Бусиновский на улице Маршала Федоренко; Московский на участке Прибрежный проезд МКАД; Осташковсковскиймост на Осташковской улице; Осташковское шоссе 2 км; Химкинский на внешней стороне МКАД и еще десятки объектов.

«Деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар, – пояснил Петр Бирюков. - Наши специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон».