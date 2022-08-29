Программа субсидирования региональных полетов в России расширена на 49 направлений Фото: Иван ВИСЛОВ

Программа субсидирования региональных авиаперелетов в России будет расширена на 49 направлений, до 448 маршрутов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

В сообщении говорится, что уже распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшая из-за закрытия 11 аэропортов на юге России.

«Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, которые приняли участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений», - сказано в сообщении ведомства, однако, о каких конкретно направлениях идет речь в заявлении не уточняется.

Соглашение решили заключить с «Ижавиа» о предоставлении субсидий, а также собираются расширить субсидирование межрегиональных полетов «Аэрофлота», S7, Nordstar, «Ютэйр», «Ангары», «Ямала», Smartavia, «Северстали» и еще некоторых других авиаперевозчиков.

В 2022 году на программу субсидирования региональных авиаперелетов из федерального бюджета было выделено 9,1 млрд рублей, а за первый квартал этого года льготным перелетом воспользовались свыше 715 тысяч россиян.