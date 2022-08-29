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Экономика29 августа 2022 6:24

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман подтвердил, что российские банки стали реже одобрять кредиты

Отказы чаще получают работники автопроизводств, гостиничного бизнеса, производства
Елена АКИМОВА
Аналитик TeleTrade Марк Гойхман подтвердил, что российские банки стали реже одобрять кредиты

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман подтвердил, что российские банки стали реже одобрять кредиты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Банки стали более осмотрительно одобрять кредиты россиянам. Например, в июле положительные решения по ипотечным заявкам были приняты в 63,4% обращений, против 66% месяцем ранее).

А в Микрофинансовых организациях стараются ограничить выдачу кредитов людям, которые трудятся в пострадавших из-за санкций сферах – это кино, автобизнес, общепит.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман соглашается, что кредиты стали менее доступными, но при этом объем потребительского кредитования растет.

-Доля отказников среди претендентов повышается, но абсолютное количество выданных займов все же поднимается. Это создает иллюзию, что кредит получить легко, - говорит он «Ридусу».

Подобное соотношение, по словам эксперта, может указывать на проявление кризиса. Люди вынуждены временно заменять отсутствие работы кредитами. Этим же объясняется осторожность кредиторов: они понимают, что для многих кредитные средства – это пока единственный доход и с их возвратом могут быть проблемы.

- Под угрозой люди из отраслей, где присутствовала большая доля иностранного бизнеса. Машиностроение, производство, торговля, кинопрокат, - уточняет Гойхман в беседе с "Ридусом".

Под угрозой индустрия развлечений, фитнес, туризм, гостиничный бизнес. Людям из данных секторов менее охотно одобряют кредиты. Все это может увеличить поток клиентов в МФО и к нелегальным кредиторам.

-В итоге все это приводит к закредитованности людей со снижением возможностей обслуживания и погашения заимствований, - заключил аналитик.