Аналитик TeleTrade Марк Гойхман подтвердил, что российские банки стали реже одобрять кредиты Фото: Евгения ГУСЕВА

Банки стали более осмотрительно одобрять кредиты россиянам. Например, в июле положительные решения по ипотечным заявкам были приняты в 63,4% обращений, против 66% месяцем ранее).

А в Микрофинансовых организациях стараются ограничить выдачу кредитов людям, которые трудятся в пострадавших из-за санкций сферах – это кино, автобизнес, общепит.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман соглашается, что кредиты стали менее доступными, но при этом объем потребительского кредитования растет.

-Доля отказников среди претендентов повышается, но абсолютное количество выданных займов все же поднимается. Это создает иллюзию, что кредит получить легко, - говорит он «Ридусу».

Подобное соотношение, по словам эксперта, может указывать на проявление кризиса. Люди вынуждены временно заменять отсутствие работы кредитами. Этим же объясняется осторожность кредиторов: они понимают, что для многих кредитные средства – это пока единственный доход и с их возвратом могут быть проблемы.

- Под угрозой люди из отраслей, где присутствовала большая доля иностранного бизнеса. Машиностроение, производство, торговля, кинопрокат, - уточняет Гойхман в беседе с "Ридусом".

Под угрозой индустрия развлечений, фитнес, туризм, гостиничный бизнес. Людям из данных секторов менее охотно одобряют кредиты. Все это может увеличить поток клиентов в МФО и к нелегальным кредиторам.

-В итоге все это приводит к закредитованности людей со снижением возможностей обслуживания и погашения заимствований, - заключил аналитик.