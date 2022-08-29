Глава МИД Швеции сообщила об усложнении переговоров с Турцией по членству в НАТО

МИД Швеции сообщил об усложнении переговоров с Турцией по вопросу членства в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры между Швецией и Турцией по вступлению скандинавской страны в Североатлантический альянс осложнились после акции депутатов шведской Левой партии, поднявших флаг Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщила журналистам глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде в понедельник, 29 августа 2022 года.

"По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова, - уточнила Линде. - Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства".

По ее словам, делегации Стокгольма и Анкары обсудили необходимость "более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом".

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана в Турции террористической организацией. Одно из условий вступления Швеции и Финляндии в НАТО – признание этого факта, отказ сотрудничать с представителями данного движения и их выдача Анкаре.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все северные страны являются "гнездами террора".

По его словам, Турция намерена добиваться, чтобы вступающие в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия как можно скорее "прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках".