ФСБ установила участника группы, готовившего убийство Дарьи Дугиной вместе с Вовк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ установила участника диверсионно-террористической группы, который совместно с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной. Такое заявление сделали в Центре общественных связей ФСБ, уточнив, что подозреваемый выехал за пределы России за день до преступления.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что украинский гражданин прибыл в Россию транзитом через Эстонию в конце июля текущего года, а покинул территорию страны за день до совершения убийства. В заявлении говорится о том, что этот мужчина дал Вовк автомобильные номера, а также документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он помог собрать самодельное взрывное устройство.

Как писал сайт KP.RU, ранее ФСБ заявила о наличии доказательств, согласно которым убийство Дарьи Дугиной совершила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего она скрылась в Эстонию. Напомним, убийство совершили вечером 20 августа. Убийцы заложили взрывное устройство в автомобиль.