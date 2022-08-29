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Спорт29 августа 2022 7:00

Александр Головин помог "Монако" сыграть вничью с "ПСЖ", сделав голевой пас

Российский футболист проявил себя в важной игре чемпионата Франции
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Александр Головин в матче "Монако" и "ПСЖ".

Александр Головин в матче "Монако" и "ПСЖ".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник французского клуба "Монако" россиянин Александр Головин сделал голевую передачу в матче против "ПСЖ". Встреча Лиги 1 завершилась вничью 1:1, сообщает "КП-Спорт". Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

На 20-й минуте матча Александр Головин сделал голевую передачу на форварда "Монако" Кевина Фолланда - немец точным ударом открыл счет в поединке. На 70-й минуте встречи Неймар забил ответный гол. Для Головина пас стал первым результативным полезным действием в нынешнем сезоне чемпионата Франции. До этого он выходил на поле в первых двух матчах сезона против клубов "Ренн" и "Ланс".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Криштиану Роналду сократили зарплату в "МЮ", ЦСКА после матча с "Ростовом" будет восстанавливаться в поезде, а Валерий Карпин вывел на команду на тренировку после ничьи с ЦСКА.