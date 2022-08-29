Власти Запорожья заявили об увеличении интенсивности обстрелов ЗАЭС за неделю на 70% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интенсивность обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара выросла на 70% за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«На 70% выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара», - написал член главного совета военно-гражданской администрации региона в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что в период с 15 по 21 августа 2022 года было зарегистрировано 23 обстрела, а с в период с 22 по 28 августа - 38. «Увеличение на 15 обстрелов, или почти на 70%», - отметил он

Напомним, в минувший четверг, 25 августа, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Париж сообщил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, указав при этом на необходимость определить все условия для данной миссии.