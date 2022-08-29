Гендиректор РРПК предложила вернуться к потреблению рыбы по советскому типу

В России предлагают вернуться к потреблению рыбы по советскому типу Фото: "КП" Архив

Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова выступила с инициативой возвращения практики производства, реализации и потребления рыбы, принятой еще в Советском Союзе. Соответствующее мнение она выразила в интервью РБК.

Эксперт напомнила, что в СССР существовала отлаженная цепочка "от рыбалки до полки". В частности, были предприятия, которые отвечали за вылов, производство и переработку рыбы, а также за отправку готовой продукции к месту реализации.

Наумова обратила внимание, что государство осуществляло пропаганду потребления рыбы и продуктов на ее основе, а также устанавливало "рыбные дни".

"Работало все — маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля", - заключила генеральный директор РРПК.

Как ранее писал сайт KP.RU, французские журналисты пришли к выводам, что экономика России хорошо противостоит санкциям Запада, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогноза.

По оценке экспертов, потребление рядовых россиян из-за западных санкций практически не изменилось, следовательно, никакой речи о дефиците продуктов в РФ не идет.