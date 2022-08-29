ФСБ опубликовала видеозаписи с убийцей Дарьи Дугиной на парковке фестиваля «Традиция» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры с камер видеонаблюдения с парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция».

На видео можно увидеть, что Наталья Вовк, которую подозревают в исполнении убийства Дарьи Дугиной, идёт по парковке одна. Сотрудники ФСБ установили, что Вовк самостоятельно следила за Дугиной, а также сама привела в действие взрывное устройство.

Как писал сайт KP.RU, ранее ФСБ сообщила о наличии доказательств, согласно которым убийство Дугиной совершила Вовк по заказу спецслужб Украины, после чего она скрылась в Эстонию. Сегодня, 29 августа, ФСБ заявила, что установила участника диверсионно-террористической группы, который вместе с Вовк готовил преступление, уточнив, что подозреваемый выехал за пределы России за день до убийства Дугиной.

Напомним, убийство было совершено вечером 20 августа. Убийцы заложили взрывное устройство в машину.