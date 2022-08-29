Производитель шин Nokian ищет покупателей завода в России

Завод Nokian Tyres в Ленинградской области может сменить владельца Фото: REUTERS

Финская компания Nokian Tyres, производящая автомобильные шины, ведет поиск покупателей своего завода в Ленинградской области. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Стоимость данного актива компании в России оценивается в 400 миллионов евро, но не исключен вариант продажи по заниженной стоимости.

В числе потенциальных покупателей называются связанные с "Татнефтью" структуры и владелец AEON Роман Троценко.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце июня Nokian Tyres приняла решение об уходе с российского рынка. В компании назвали данное решение непростым, поскольку здесь имеется "более 1600 преданных своему делу сотрудников и многолетние отношения с клиентами и поставщиками, построенные за последние 17 лет".

В сообщении отмечается, что в 2021 году около 80% шин Nokian для легковых автомобилей было изготовлено в России, а российское и азиатское бизнес-направления обеспечили производителю около 20% чистых продаж.