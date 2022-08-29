Дана Борисова набросилась на вернувшуюся в Россию Пугачеву: «Никогда не прощу» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дана Борисова отреагировала на возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой. Телеведущая заявила, что никогда не простит звезд, которые хотят «усидеть на двух стульях».

В своем заявлении ведущая заявила, что чувствует негатив, а также некое злорадство, когда покинувшие России артисты хотят вернуться в страну. Тем не менее Борисова признала, что лично ни к кому не испытывает ненависти, но горячо переживает за страну.

«Я ничего с собой не могу поделать - испытываю к таким артистам негатив, даже злорадство. Я настолько патриотична и предана государству, что я их никогда не прощу. Эти люди полностью для меня отрезаны», - приводит 5-tv.ru слова телеведущей, которая выразила уверенность, что такие артисты «будут сожалеть, но будет слишком поздно».

Борисова также выразила уверенность в том, что Пугачева вернулась в страну временно для того, чтобы закрыть все финансовые вопросы, а жить артистка собирается за границей. «Приехала, посмотрела, уехала. У меня почему-то такое ощущение, что она не будет здесь больше постоянно жить», - отметила она.

Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В минувшую субботу, 27 августа, дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в соцсети видео встречи с певицей в Москве, где она открывает дверь автомобиля ногой и отвечает: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».