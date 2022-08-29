Владислав Жданов назначен главой Роскадастра

Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Владислава Жданова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Владислава Жданова. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба правительства.

«Руководителем публично-правовой компании "Роскадастр" стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - сказано в заявлении кабмина.

В период с 2015 по 2018 годы Владислав Жданов был вице-президентом алмазодобывающий компании «Алроса», после чего работал в «РЖД», где занимал пост советника генерального директора. В декабре прошлого года он стал директором «Федеральной кадастровой палаты Росреестра».

В кабмине отметили, что закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» был принят в конце прошлого года, а займется новое ведомство внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) информации «о границах, геодезических и картографических работах, созданием государственных топографических карт и топографических планов», став таким образом и оператором данных Росреестра.