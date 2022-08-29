СДЭК подтвердил утечку базы данных клиентов Фото: REUTERS

Международный оператор курьерской доставки СДЭК подтвердил факт утечки базы данных пользователей CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». На данный момент проводится проверка и работа над предотвращением распространения информации. Об этом заявили в пресс-службе платформы CDEK.Shopping.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет», - приводит ТАСС заявление, сделанное в понедельник, 29 августа, в пресс-службе.

CDEK.Shopping уточнил, что на данный момент известно, что в базу не попали номера документов, которые удостоверяют личность, а также данные банковских карт клиентов. «Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», - отметили в компании, добавив, что проводят проверку.

СДЭК - оператор курьерской доставки, который занимает примерно 6% от общей доли российского рынка отправлений в сегменте b2c