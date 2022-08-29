Эстония призвала Еврокомиссию ужесточить призвала ужесточить антироссийские ограничения по SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония представила на рассмотрение Еврокомиссии предложения по восьмому пакету санкций против России. В нем в частности предлагается предусмотреть новые ограничения на использование российскими банками международной банковской системы SWIFT, рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список», – сообщил дипломат в интервью Die Welt.

Глава эстонского МИД отметил, что Таллин хочет, чтобы новый пакет санкций против России был принят как можно быстрее. Как заявил Рейнсалу, антироссийский ограничения работают, однако недостаточно эффективно.

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии сообщала, что Таллин официально предложит Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций в отношении Москвы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, посчитав посещение Европы не правом человека, а «привилегией».