Михаил Дегтярев ждет от глав муниципалитетов действий, вместо призывов

В регионе готовятся к реализации проекта «Автолавка в село». Фото: правительство Хабаровского края

Ситуацию в мировой экономике трудно назвать стабильной, поэтому все изменения, касающиеся страны и, в частности, Хабаровского края должны находиться на контроле для немедленного реагирования. Эту цель преследует краевой оперштаб по повышению устойчивости экономики, очередное заседание которого было посвящено текущей экономической ситуации в регионе. Председателем заседания традиционно выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, внешнее санкционное давление не оказывает неисправимых негативных последствий на регион.

- Хороших результатов удается достигать за счет принятых по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина масштабных пакетов помощи незащищенным гражданам, малому и среднему бизнесу, системообразующим предприятиям, отдельным отраслям, - отметил Михаил Дегтярев.

Одним из социально-значимых нововведений должен стать проект «Автолавка в село», представляющий собой размещение передвижных магазинов в пяти муниципальных районах: Вяземском, Ульчском, Нанайском, Хабаровском и имени Лазо. Решением губернатора, на реализацию проекта муниципалитеты получат 10 миллионов рублей.

- Коллеги из указанных районов. Вам – неделя на принятие необходимых нормативных актов и еще две – на то, чтобы выделенные субсидии были доведены до предпринимателей. Меньше призывов – больше дела! – мобилизовал глав к действию губернатор.

Помимо повышения доступности продовольствия, край оказывает поддержку желающим приобрести жилье и остаться в регионе надолго. Жители вправе воспользоваться одной из предложенных льготных ипотечных программ, реализующихся с помощью федеральных средств. Наибольший спрос в Хабаровском крае имеется на бессрочную сельскую ипотеку, Дальневосточную ипотеку, а также ипотеку с господдержкой под 7%.

Как пояснила первый заместитель председателя регионального правительства Мария Авилова, снижение ключевой ставки и поручения лидера государства позволили зафиксировать в июле положительную динамику – рост выданных ипотечных кредитов составил 30%. Также в ходу у жителей края специальное предложение – Дальневосточная ипотека для врачей и педагогов. Здесь регион входит в тройку лидеров по ДФО: успешно оформлено 75 кредитов на сумму 300 миллионов рублей.