Юрий Лоза разозлился после возвращения Пугачевой в Россию

Юрий Лоза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Композитор и певец Юрий Лоза отреагировал на возвращение некоторых артистов, которые ранее приняли решение выехать из России на фоне специальной военной операции.

Певец заявил, что никогда не понимает почему таким событиям придается особое значение. По словам Лозы, перемещение артистов никак не отражается на культурной жизни России.

«Я же вообще ни сном ни духом - почему они уезжали и зачем вернулись! Ну сколько можно обсасывать новости, которые не заслуживают даже упоминания? Уехал - не уехал, вернулся - не вернулся, туда посмотрел, сюда посмотрел - как это отражается на жизни соплеменников?», - написал артист в своем Telegram – канале, зада также вопрос о том, как это «может быть помещено в раздел «новости культуры», если это не имеет к той самой культуре никакого отношения».

Как писал сайт KP.RU, ранее Дана Борисова, комментируя возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой, заявила, что никогда не простит артистов, которые хотят «усидеть на двух стульях».