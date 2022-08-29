Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости возобновления ограничений в школах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возобновление ограничительных мер в школах к предстоящему эпидемиологическому сезону не потребуется, считает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что необходимости вводить какие-либо ограничительные меры на федеральном уровне из-за распространения коронавирусной инфекции в России нет.

Напомним, накануне на территории России медики выявили 46 857 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 19 405 923 россиян.