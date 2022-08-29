Пушилин подозревает, что Евросоюз покупает уголь из Донбасса через посредников

Денис Пушилин Фото: REUTERS

Не исключено, что страны Евросоюза в обход собственных санкций покупают уголь из Донбасса через посредников. Соответствующее подозрение высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 29 августа 2022 года.

"Ряд европейских стран, с учетом того, что они сами себя загнали в сложную ситуацию, связанную с их отношением к российскому газу, еще больше заинтересованы в нашем угле", - аргументировал Пушилин.

Руководитель республики добавил, что отследить конечного покупателя достаточно сложно.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 1 августа 2022 года в силу вступил полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны.

Отмечается, что данная мера была внесена в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля текущего года. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, страны союза вводят полный запрет на поставки угля из РФ.