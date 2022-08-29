Дети с инвалидностью из Хабаровского края отдохнут на Японском море

Дети с инвалидностью отдохнут на море Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дети с инвалидностью из Хабаровского края отдохнут в Приморье. С 28 августа по 10 сентября 151 ребенок и 149 сопровождающий проведут время у Японского моря в оздоровительном лагере «Радуга», сообщает Транссибинфо.

Профильная смена «Ласковое море» проходит в Приморье уже более 10 лет. Это возможность для особенных детей отдохнуть, пройти оздоровительные процедуры и принять участие в культурных мероприятиях.

- С каждым годом финансирование на проект увеличивается, что позволяет отправить в лагерь большее количество детей. В этом году на эти цели из краевого бюджета выделили 10,4 миллионов рублей. На одного ребенка и сопровождающего расходуется около 70 тысяч рублей, - рассказала Наталья Меньшикова, начальник отдела социального обслуживания семьи и детей министерства социальной защиты Хабаровского края.

Путешественникам оплачивают путевку и проезд на поезде. Им помогают добраться до конечной точки волонтеры. Добровольцы обеспечивают комфортную посадку и высадку из транспорта, а также оказывают поддержку в пути.

- Выезд на море для наших детей это большое счастье. В лагере для них есть все необходимое: от реабилитации до социализации. Кроме того, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата очень полезны морской воздух и песок, - рассказала Светлана Юрченко, мама одного из детей.

Чтобы принять участие в смене «Ласковое море», необходимо обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства. Путевки выделяются в порядке очереди. Чем раньше будут поданы необходимые документы, тем быстрее ребенок сможет стать участником проекта.