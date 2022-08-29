Около 4,5 тысяч россиян могут лишиться своей недвижимости в Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские граждане, которые имеют недвижимость в Эстонии, могут потерять ее из-за запрета на визы. Такое заявление в понедельник, 29 августа, вице-канцлер Министерства внутренних дел республики Вейко Коммусаар.

По его словам, если у владельца недвижимости, который является российским гражданином, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может привести к утрате недвижимости, а банки республики тем временем перестали принимать платежи из России и россияне теперь не могут оплачивать коммунальные счета.

«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», - заявил вице-канцлер порталу государственного телерадиовещания ERR.

По данным МВД Эстонии, российским гражданам принадлежит в стране 41 351 объект недвижимости, а гражданам Белоруссии - 919. При этом большинство владельцев недвижимости из числа россиян проживают в республики с видом на жительство, однако примерно 12% из них, или 4 500 необходима виза для посещения Эстонии. Напомним с 18 августа в республику был запрещен въезд россиянам с выданной в Эстонии шенгенской визой.