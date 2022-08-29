DE: самолеты ВВС Британии разместят в гражданских аэропортах впервые со Второй мировой

Британия перебазирует часть истребителей в гражданские аэропорты в связи с обострением отношений с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании перебазируются в гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны на фоне напряженности отношений с Россией. Об этом сообщает газета Daily Express.

Согласно новой концепции Agile Combat Employment, истребители Eurofighter Typhoon и F-35 будут разделены на малые группы, которые разместятся в различных гражданских аэропортах. По данным издания, приступить к реализации плана собираются уже в сентябре 2022 года.

Таким образом британское Минобороны защитит силы и средства ВВС от уничтожения в случае прямых ударов противника по военным базам, а также увеличит их гибкость и надежность в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что британский самолет-разведчик нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос. Как уточнили в Минобороны России, в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм. Нарушитель был идентифицирован как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.