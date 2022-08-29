В России 29 августа 2022 выявлено 39 658 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 39 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг, 29 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве – 5 157 случаев. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там заболели 3 842 человека, на третьем месте Московская область – там выявлено 1 804 новых случая.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки были подтверждены 77 летальных исходов вследствие COVID-19, а в связи с выздоровлением выписаны 24 890 человек. Кроме того, минувшие 24 часа были госпитализированы 1 988 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 29 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 19 445 581. Жертвами инфекции стали 384 160 человек, а выздоровел 18 520 851 пациент.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор заявил, что возобновление ограничительных мер в школах к предстоящему эпидемиологическому сезону не потребуется.