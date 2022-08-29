Поминальная служба по Дарье Дугиной прошла в городе Римини под протесты украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из церквей в итальянском городе Римини провела службу в память об убитой журналистке Дарье Дугиной. Как передает местной издание Corriere Romagna, утром в воскресенье, 28 августа, на той же улице, где находится церковь прошла мирная акция протеста украинской диаспоры.

Как сообщается, службе в Santuario della Madonna della Misericordia предшествовал спор вокруг некролога, листовки с которым были расклеены на улицах Римини. Церковь, сообщив о времени проведения мессы, сопроводила портрет убитой журналистки надписью «Убита антироссийской ненавистью».

Издание сообщает, что служба была согласована в епархии Римини, но была дана рекомендация «не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте». Также отмечается, что прошедшая акция украинцев носила молчаливый характер, а саму мессу они сочли провокацией, считая Дарью Дугину причастной к разжиганию украинского конфликта.

Напомним, ранее ФСБ заявила о наличии доказательств, согласно которым убийство Дугиной совершила Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего скрылась в Эстонию. Сегодня, 29 августа, ведомство сообщило, что установила участника диверсионно-террористической группы, который совместно с Вовк готовил это преступление.