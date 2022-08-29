Independent: Каждый четвертый житель Британии не собирается включать отопление зимой из-за высоких цен на энергию

Каждый четвертый житель Британии не собирается включать отопление зимой из-за высоких цен на энергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти каждый четвертый житель Великобритании не намерен включать отопление предстоящей зимой из-за рекордно высоких цен на энергию, следует из результатов исследования консалтинговой компании Savanta ComRes.

По информации газеты Independent, не собираются включать отопление этой зимой 23% жителей Соединенного Королевства, при этом среди британцев с детьми младше 18 лет этот показатель вырос до 27%. Около 69% жителей страны планируют использовать меньше энергии для отопления. По словам 11% опрошенных, им придется оформлять кредит для оплаты счетов.

Как отмечается в сообщении, исследование проводилось до объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении ценового порога счетов за энергию. В опросе участвовали более двух тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, стоимость электроэнергии в Великобритании с октября 2022 года увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы.