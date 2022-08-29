Британцы назвали позором поломку новейшего авианосца: «Из Кремля доносится смех» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читатели Daily Mail отреагировали на сообщения о поломке нового британского авианосца HMS Prince of Wales, который был спущен на воду всего несколько лет назад.

«Какой стыд. Бьюсь об заклад, это попало в российские СМИ», - написал один из читателей издания.

Другой предположил, что «из Кремля доносится громкий смех».

«Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира», - добавил другой комментатор.

Еще один читатель предложил приделать к авианосцу паруса. «И проблема будет решена», - заявил он.

«Какой фарс. Наш самый большой военный корабль застрял в Ла-Манше, а к нам вторглись мигранты на резиновых лодках. Это правительство выше всяких презрений», - написал еще один.

Новый британский авианосец в три миллиарда фунтов стерлингов сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для того, чтобы поучаствовать в учениях с США. По словам представителя Военно-морского флота Великобритании, речь идет о «механической проблеме», однако подробностей не уточнил.