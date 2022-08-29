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Экономика29 августа 2022 9:25

"Ъ": цена контейнерных перевозок электроники из Китая выросла вдвое за полгода

Перевозки из КНР по воздуху подорожали еще сильнее
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Грузоперевозки из Китая существенно подорожали

Грузоперевозки из Китая существенно подорожали

Фото: REUTERS

Стоимость контейнерных перевозок электроники из Китая за полгода выросла практически в два раза. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные российских дистрибьютеров.

По их оценкам, если в феврале доставка контейнера с грузом из КНР оценивалась в 6 тысяч долларов, то сейчас – уже около 11,5 тысяч долларов.

Менеджер по логистике компании diHouse Дмитрий Денисенко добавил, что грузоперевозки по воздуху подорожали еще сильнее. По его словам, с конца марта их стоимость выросла примерно в три раза.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в середине августа сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, у двух стран "выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях - от высшего до регионального - в различных сферах и секторах".