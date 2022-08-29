"Ъ": цена контейнерных перевозок электроники из Китая выросла вдвое за полгода

Грузоперевозки из Китая существенно подорожали Фото: REUTERS

Стоимость контейнерных перевозок электроники из Китая за полгода выросла практически в два раза. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные российских дистрибьютеров.

По их оценкам, если в феврале доставка контейнера с грузом из КНР оценивалась в 6 тысяч долларов, то сейчас – уже около 11,5 тысяч долларов.

Менеджер по логистике компании diHouse Дмитрий Денисенко добавил, что грузоперевозки по воздуху подорожали еще сильнее. По его словам, с конца марта их стоимость выросла примерно в три раза.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в середине августа сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, у двух стран "выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях - от высшего до регионального - в различных сферах и секторах".