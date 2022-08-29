Минцифры представит законопроект об оборотных штрафах за утечку личных данных в сентябре 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство цифрового развития России намерено представить законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку личных данных клиентов к середине сентября этого года, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября», – передает ТАСС сообщение Минцифры.

Как отметили в ведомстве, министерство ищет компромисс с бизнесом и цифровой отраслью, выступая при этом за ужесточение ответственности за утечку персональных данных клиентов. Вместе с тем в Минцифры подчеркнули, что дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов должна заставить бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что Минцифры России готовит штрафы в один миллион рублей за утечку биометрии.