Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетит Калининград 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 29 августа.

Официальный представитель Кремля добавил, что речь идет о рабочей поездке.

"Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин 1 сентября 2022 года проведет первое заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Проведение мероприятия анонсировал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, западные журналисты сообщили, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали.