Владимир Путин
Фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин посетит Калининград 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 29 августа.
Официальный представитель Кремля добавил, что речь идет о рабочей поездке.
"Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", - уточнил Дмитрий Песков.
Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин 1 сентября 2022 года проведет первое заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Проведение мероприятия анонсировал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Напомним, западные журналисты сообщили, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали.