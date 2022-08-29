Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «В этом году на подготовку объектов ЖКХ выделено около 11 миллиардов рублей»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе на подготовку к отопительному сезону выделено около 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Работы завершены на 85%, из 918 котельных 700 уже полностью готовы к запуску.

«В Кузбассе активно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Большое внимание уделяем отдаленным территориям. Только в этом году на подготовку объектов ЖКХ выделено около 11 млрд рублей. Это позволило закрыть еще 34 устаревших котельных, а потребителей переключить на современные системы теплоснабжения», - рассказал Сергей Цивилев.

Коммунальные службы также завершают проверку теплосетей. Из 3900 километров теплотрасс 87% уже прошли проверку. В Кемерове из 63 котельных к работе в зимний период готовы 55. В Анжеро-Судженске коммунальщики проверяют 22 котельные, а в Новокузнецке коммунальщики перевыполнили план по ремонту теплосетей. Вместо запланированных 4,5 километра там отремонтировано 7,2 километра теплотрасс, работы продолжаются.