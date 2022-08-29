Песков призвал все страны надавить на Украину, чтобы прекратить обстрел Запорожской АЭС

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия считает, что все государства должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил сегодня, 29 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", - заявил Песков журналистам.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС на территории Европы. С марта станция находится под охраной ВС России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.