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Общество29 августа 2022 10:26

Херсонская область осталась без электричества и воды из-за аварии на подстанции

Выполняются экстренные работы для восстановления электроснабжения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Херсонская область осталась без электричества и воды из-за аварии на подстанции

Херсонская область осталась без электричества и воды из-за аварии на подстанции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Херсонской области из-за аварии на подстанции была временно прекращена подача электроэнергии, а также прекращена работа насосных станций, обеспечивающих водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Херсоноблэнерго».

«В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение», - говорится в заявлении пресс-службы.

В заявлении отмечается, что энергетики выполняют экстренные работы для восстановления электроснабжения Херсонской области и областного центра. «Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время», - заявили на предприятии.

Напомним, в прошлый четверг, 25 августа, из-за аварийной ситуации на сетях Запорожской атомной электростанции (АЭС) были обесточены Херсонская и Запорожская области. Подачу электроэнергии смогли восстановить через несколько часов.