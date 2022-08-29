Херсонская область осталась без электричества и воды из-за аварии на подстанции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Херсонской области из-за аварии на подстанции была временно прекращена подача электроэнергии, а также прекращена работа насосных станций, обеспечивающих водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Херсоноблэнерго».

«В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение», - говорится в заявлении пресс-службы.

В заявлении отмечается, что энергетики выполняют экстренные работы для восстановления электроснабжения Херсонской области и областного центра. «Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время», - заявили на предприятии.

Напомним, в прошлый четверг, 25 августа, из-за аварийной ситуации на сетях Запорожской атомной электростанции (АЭС) были обесточены Херсонская и Запорожская области. Подачу электроэнергии смогли восстановить через несколько часов.