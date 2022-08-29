Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей

Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной - Богдан Цыганенко - ранее закончил военный лицей в Донецке, а в последнее время нигде не работал, рассказали РИА Новости его родные.

“После восьмого класса он закончил военный лицей... вместо 9-10 классов. Потом в академии управления обучался тут, в Донецке", - уточнила тетя подозреваемого Лариса.

Она также добавила, что Цыганенко занимался бизнесом - "где-то что-то кому-то подвезти". В последнее время он был безработным и жил за счет матери, добавила собеседница информагентства.

Также стало известно, что Богдан Цыганенко в своем профиле во "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в соцсети "Мой мир" приведена его реальная фамилия.

Ранее ФСБ установила, что что вместе с Натальей Вовк теракт в Москве готовил еще один член украинской диверсионно-террористической группы, 44-летний гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович. Он приехал в Россию транзитом через Эстонию, через пять дней позже Вовк - 30 июля 2022 года, покинул территорию нашей страны за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной - 19 августа.

Накануне австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире. В качестве источника этих данных издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара. При этом о городе или стране, где находится эта квартира, в статье ничего не говорилось.

Также ранее была восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной. Следствие считает, что взрывное устройство прикрепили в авто на парковке фестиваля “Традиция”.