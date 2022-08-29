Песков назвал заявление генсека НАТО об Арктике попыткой противостоять интересам России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивания присутствия альянса в Арктике негативно оценивается Москвой и выглядит как попытка противостоять интересам России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Воспринимаем негативно, Арктика – это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России и сфера наших жизненных интересов», – сказал пресс-секретарь президент РФ журналистам.

Как заявил Песков, взаимодействие с другими странами, например с Китаем, направлено исключительно на дальнейшее развитие Арктической зоны и не представляет угрозы для других стран. По его словам, Кремль воспринимает заявления генсека НАТО как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.

Как писал сайт KP.RU, ранее Столтенберг заявил, что альянс усиливает присутствие в Арктике из-за сотрудничества России и Китая.