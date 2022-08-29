Илон Маск предрек крах цивилизации в случае отказа от нефти и газа

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск предупредил, что цивилизацию ждет крах в случае попытки отказаться от таких энергоносителей, как нефть и газ. Соответствующее заявление владелец компаний SpaceX и Tesla сделал на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в понедельник, 29 августа 2022 года.

"В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации", - подчеркнул Маск, добавив, что "к такому выводу придет любой здравомыслящий человек".

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Twitter намерена через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее. Об этом заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

Напомним, Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

После этого миллиардер заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

Затем Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Сообщалось, что адвокат миллиардера Майк Ринглер направил главному юристу компании Twitter от имени Маска письмо о намерении расторгнуть сделку.

Причиной названо то, что "Twitter не выполнил свои договорные обязательства". Ринглер заявил, что компания не смогла или не захотела предоставить запрошенную Маском информацию о количестве спам-аккаунтов в социальной сети.