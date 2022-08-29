Названы сроки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) начнется 31 августа 2022 года и продлится до 3 сентября текущего года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.

«Инспекция начнется в среду и продлится до субботы», - сказано в заявлении издание, которое ссылается на внутренний документ украинского правительства.

Напомним, на прошлой, 25 августа, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Париж объявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, указав при этом на необходимость определить все условия для данной миссии. Позже появилось сообщение о том, что агентство оставит на атомной станции несколько представителей на постоянной основе.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), уточнив также, что заезд делегации будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским силам.