Business Insider: США серьезно просчитались в прогнозах об устойчивости экономики России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Американские специалисты не ожидали, что экономика России окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, об этом сообщает обозреватель издания Business Insider Джордж Гловер.

"Но российская экономика показала огромную устойчивость", - подчеркивается в статье.

Журналист также отметил, что в настоящее время финансовое состояние РФ укрепляется благодаря крупному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и реализации программы по борьбе с безработицей. Благодаря мерам, принимаемым правительством, в стране растут производство и сектор услуг.

"Российская экономика процветает вопреки всем пророчествам Уолл-стрит", - резюмировал Гловер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.