Россиянам оформление туристических виз в Финляндию будет доступно только по понедельникам с 1 сентября 2022

Россияне смогут оформить туристические виы в Финляндию только по понедельникам Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентября 2022 года Финляндия ограничит прием визовых заявлений от граждан России. Как сообщает визовый центр Финляндии (VFS Global), теперь россияне смогут подавать заявления только по понедельникам.

«VFS Global будет принимать на туристические визы только по понедельникам и только в визовых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска», – говорится на сайте центра.

Там уточнили, что визовые заявления следует подавать в категории, предназначенные для поездки. Если заявление подано в неправильной категории, или туристическая визу была запрошена в день, когда заявление на визу не предъявлено, необходимо будет назначить новое время и подать заявление в правильный день. При этом VFS Global будет принимать от россиян не более 500 заявлений на оформление визы в день.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что визы россиянам будут оформлять только один раз в неделю.