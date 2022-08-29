ВЦИОМ: почти 40% россиян не откладывают на деньги на будущее

Больше половины россиян предпочитают хранить сбережения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

39% россиян не откладывают сбережения для будущих трат. Это свидетельствует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом доля таких людей за 10 лет сократилась на 12 процентных пунктов – в 2012 году подобной финансовой стратегией пользовались больше половины граждан страны.

Теперь же большая часть респондентов все-таки откладывает деньги. При этом 44% (10 лет назад – 32%) опрошенных сначала делают все необходимые траты, а уже из оставшейся суммы создают сбережения. В обратном порядке (сначала отложить, а потом тратить остаток) поступают 14% (в 2012 г. – 12%) граждан страны.

"Свободные" деньги после всех обязательных трат остаются у 60%, говорится в исследовании ВЦИОМ. Наиболее популярные способы их хранения – в наличных рублях (22%), срочный вклад в банке под процент (19%) и счет до востребования или текущий счет в банке (12%). Остальные варианты выбрали не более 5% респондентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, россияне ответили на вопрос, какой доход на пенсии они хотели бы иметь. Как выяснилось, больше половины респондентов устроит сумма от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

18% опрошенных хотели бы получать 100-150 тысяч рублей, 15% - до 50 тысяч рублей, по 10% - 150-200 тысяч и свыше 200 тысяч рублей.

При этом 84% россиян признались, что не планируют после выхода на пенсию жить только на выплаты от государства. Так, 46% респондентов рассчитывают на собственные накопления, 43% - на пассивный доход от вкладов, 24% - на собственный бизнес, 19% - на помощь родственников.