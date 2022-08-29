В Эстонии начались военные учения стран НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместные учения военно - воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках деятельности Североатлантического альянса начались в понедельник, 29 августа, в Эстонии, и продлятся до воскресенья, 4 сентября.

Как передает газета Postimees, истребители военно - воздушных сил Германии и Испании Eurofighter Typhoon проведут в небе Эстонии «серию тренировочных полетов на малых высотах». Уточняется, что география военных учений Североатлантического альянса охватывает восточную, южную и центральную части республики, при этом истребители не будут опускаться ниже 152 метров. Учения продлятся неделю и закончатся учения в полдень воскресенья, 4 сентября.

По данным издания, военно - воздушных силы стран Североатлантического альянса патрулируют воздушное пространство Эстонии с 2004 года. Истребители НАТО размещены на авиабазах Шяуляй (Литва) и Эмари (Эстония).