Bloomberg: Иран сможет продать 93 млн баррелей нефти в случае отмены санкций

На Западе считают, что Иран может частично восполнить нехватку нефти в Европе и США Фото: REUTERS

Отмена американских нефтяных санкций, введенных против Ирана, может частично решить проблему нехватки нефти в Евросоюзе и Соединенных Штатах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Kpler.

По их оценке, 93 млн баррелей нефти и газового конденсата хранятся на судах в Персидском заливе, у берегов Сингапура и рядом с Китаем. Этот объем сопоставим со среднесуточным предложением мирового рынка.

В случае снятия санкций с Тегерана этот объем после урегулирования вопросов транспортировки и согласования в кратчайшие сроки может поступить в продажу, говорится в публикации.

Западные аналитики считают, что при положительном решении по отмене ограничительных мер Иран сможет частично восполнить пустоту, образовавшуюся в результате санкционного давления на Россию в сфере энергетики.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден выразил мнение, что европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа в течение ближайших нескольких зим в связи с сокращением поставок российского топлива.

Напомним, Венесуэла приостановила отправку сырой нефти в Европу по сделке "нефть в обмен на долг", попросив итальянскую Eni и испанскую Repsol поставлять ей топливо в обмен на будущие поставки.