Путин заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов необходимо начинать еще на их родине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России, отметив, что мигрантам необходимо уважать российские традиции, а также знать и соблюдать законы страны.

Глава Федерального агентства рассказал о работе «над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов», а также заявил о необходимость вести усиление данной работы «с привлечением общественных, религиозных организаций». Российский лидер в свою очередь сказал, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать еще на их родине.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», - ответил глава государства на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей в понедельник, 29 августа.

Глава государства также поддержал идею создания адаптационных центров в стране.