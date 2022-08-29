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Политика29 августа 2022 11:34

Путин заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов необходимо начинать еще на их родине

Российский президент поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов необходимо начинать еще на их родине

Путин заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов необходимо начинать еще на их родине

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России, отметив, что мигрантам необходимо уважать российские традиции, а также знать и соблюдать законы страны.

Глава Федерального агентства рассказал о работе «над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов», а также заявил о необходимость вести усиление данной работы «с привлечением общественных, религиозных организаций». Российский лидер в свою очередь сказал, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать еще на их родине.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», - ответил глава государства на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей в понедельник, 29 августа.

Глава государства также поддержал идею создания адаптационных центров в стране.