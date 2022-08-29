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Политика29 августа 2022 11:45

Путин заявил, что Запад всегда пытался дискредитировать национальную политику России

Глава государства поговорил об этом с главой Федерального агентства по делам национальностей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что Запад всегда пытался дискредитировать национальную политику России

Путин заявил, что Запад всегда пытался дискредитировать национальную политику России

Фото: REUTERS

Страны Запада всегда пытались дискредитировать национальную политику России, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

«Негативные моменты, негативные аспекты, риски в нашей сфере никуда не делись, а с началом специальной военной операции добавились и новые. Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», – сказал глава ФАДН.

«Они всегда пытаются это сделать», – ответил ему российский лидер.

По словам руководителя ФАДН, на Западе сейчас сменили акценты и заявляют о «деколонизации» России, «посчитав, на сколько частей ее поделить и какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать». Как считает Баринов, Россия никогда не была колониальной страной и формировалась по другим принципам.