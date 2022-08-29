Путин заявил, что Запад всегда пытался дискредитировать национальную политику России Фото: REUTERS

Страны Запада всегда пытались дискредитировать национальную политику России, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

«Негативные моменты, негативные аспекты, риски в нашей сфере никуда не делись, а с началом специальной военной операции добавились и новые. Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», – сказал глава ФАДН.

«Они всегда пытаются это сделать», – ответил ему российский лидер.

По словам руководителя ФАДН, на Западе сейчас сменили акценты и заявляют о «деколонизации» России, «посчитав, на сколько частей ее поделить и какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать». Как считает Баринов, Россия никогда не была колониальной страной и формировалась по другим принципам.